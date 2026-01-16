Nazione: “Serve un altro centrocampista. Tentativo per un vecchio pallino viola”

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina a centrocampo. Dopo Brescianini, Paratici vuole regalare a Paolo Vanoli un altro colpo. Tanti i nomi sul piatto, anche una new entry:
In difesa restano da tenere in piedi le piste che portano a Bijol, Diogo Leite, Becao e Coppola, mentre è ormai piuttosto evidente che la Fiorentina cerchi anche un altro centrocampista dopo l'arrivo di Brescianini. Da qui i continui discorsi con il Bologna per Fabbian (in cima alla lista), ma anche il nuovo tentativo con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, antico amore dei dirigenti viola. Da registrare anche alcuni contatti per Daniel Maldini.
