Viali: “Brescianini sembra uscito dal college. Vanoli doveva cambiare”

"Ha le caratteristiche che possono aiutare la Fiorentina a fare il salto. Sa inserirsi molto bene, ed ha un ottimo calcio. Può giocare sia a due che a tre, avendo un bel piede ed una bella fisicità. Brescianini è un ragazzo che tutti vorrebbero avere, l'anti-calciatore come immagine, sembra uscito da un college. Da quando la Fiorentina gioca a 4, i centrali hanno fatto ottime partite, un elemento di esperienza potrebbe aiutare. La situazione resta sempre complicata. Le prestazioni dicono che il cambio è servito. La squadra era però nata per giocare a 3, non avendo esterni. Poi, visto che i risultati non miglioravano, a quel punto Vanoli ha forzato un cambio, adattando giocatori."