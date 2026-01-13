VN – De Rossi in pressing su Baldanzi. E la Fiorentina va su Maldini

Viola News
Continua a muoversi il mercato viola, con particolare attenzione alla trequarti
Nicolò Schira

Continua a muoversi il mercato della Fiorentina, con particolare attenzione alla trequarti. Dopo gli arrivi di Solomon e Harrison, il club viola vuole inserire un'ulteriore pedina in quella zona di campo.

In calo le quotazioni di Tommaso Baldanzi. Forte rilancio da parte del Genoa, il pressing di Daniele De Rossi sta facendo breccia nel fantasista classe 2003 della Roma.

La Fiorentina non affonda il colpo e vira altrove, nello specifico su Daniel Maldini. C'è anche quella gigliata, infatti, tra le società che tengono d'occhio il classe 2001 dell'Atalanta.

