Chi è Jack Harrison, l’ala perfetta per Bielsa sfiorita a Liverpool

Il ragazzo si trasferisce negli States a 14 anni, e proprio lì inizia la sua carriera ad alti livelli nel calcio professionistico. Nel 2016 finisce nella galassia del gruppo Etihad , passando ai New York City. Poi nel 2018 torna in patria, con un prestito senza fortune al Middlesbrough. Il suo cartellino è di proprietà del Manchester City, ma la svolta arriva con l'acquisto del Leeds . I Whites sono ambiziosi, vogliono tornare in Premier League, un campionato che gli appartiene per storia. Con Bielsa l'esterno inglese fiorisce, diventando un giocatore fondamentale per il tecnico argentino . Il calcio di Bilesa è unico, e sulla fascia Harrison vola. Un mancino in grado di alimentare in modo elettrico la manovra della squadra, e di infiammare Elland Road (non che ci voglia molto). Nelle prime 3 stagioni in cui il Leeds torna in Premier (dal 2020 al 2023), Harrison chiude con 21 gol e 16 assist . Prevalentemente gioca a sinistra, dato che a destra c'è un certo Raphina.

Ascesa e declino

Harrison è un'ala con una grande produzione in termini di dribbling, dato che spessissimo punta l'uomo. Ha uno stile di gioco diretto, con pochissime pause. Gioca sia a sinistra che a destra, anche se il meglio lo da proprio quando può andare sul fondo per crossare o calciare ad incrociare. Con Bielsa ha avuto dei numeri notevoli nella fase realizzativa (con i gol di gran lunga superiori alle reti attese). Harrison parlava così proprio di Bielsa: "Non credo che in tutto quel tempo mi sia mai fermato per godermi davvero giocare con lui. Ripensandoci ora, vorrei solo essermi goduto un po' di più quel momento, ma gli sono super grato. Lavorare con lui mi ha reso il giocatore che sono oggi, costruendo quelle basi quando sono tornato in Inghilterra per la prima volta." Harrison poi passa all'Everton, dove però si perde. Ai Toffees cambiano 3 allenatori, Dyche, Lampard e Moyes, ma con tutti non sembra lo stesso giocatore. Tanti cross e dribbling, tanto sacrificio, ma pochi gol e assist. I numeri calano drasticamente (4 gol in 2 stagioni), in un sistema più statico come quello dell'Everton. La scorsa estate è tornato a Leeds, dove però fatica a trovare spazio. In stagione ha messo assieme solo 263 minuti. Farke nel suo 3-5-2 non lo vede, e del giocatore ammirato alcune stagioni fa sembra rimasto poco. Per Vanoli sarebbe un'altra ala da aggiungere al proprio roster, dopo Solomon.