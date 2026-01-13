Harrison occupa uno slot extracomunitario? Cosa dice il regolamento

La Fiorentina ha messo le mani su Jack Harrison , esterno in arrivo dal Leeds United. Sarà il secondo calciatore di nazionalità inglese a vestire la maglia viola. Il primo, e fino a ora unico, è stato Micah Richards nella stagione 2014/15.

A quel tempo il Regno Unito faceva parte dell'Unione Europea e ogni suddito di Sua Maestà possedeva lo status di comunitario. Poi, nel 2020 è arrivata la Brexit e, uscendo dai confini UE, il passaporto britannico è diventato extracomunitario con ricadute in ogni ambito.