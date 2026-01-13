Harrison occupa uno slot extracomunitario? Cosa dice il regolamento

Compreso quello calcistico, ma solo fino alla stagione 2023/2024. A partire da quella annata, infatti, i calciatori britannici sono considerati comunitari anche per i campionati italiani, grazie a una decisione della FIGC su richiesta della Lega Serie A. Una svolta che ha facilitato il loro tesseramento come giocatori non-extracomunitari, di fatto andando oltre quanto avvenuto con la Brexit.
Quindi, per tirare le somme e rispondere alla domanda nel titolo: Jack Harrison non occupa uno slot extracomunitario nella rosa della Fiorentina.
