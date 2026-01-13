Viola News
Harrison occupa uno slot extracomunitario? Cosa dice il regolamento

L'esterno in arrivo dal Leeds sarà il secondo inglese della storia viola, il primo post Brexit
La Fiorentina ha messo le mani su Jack Harrison, esterno in arrivo dal Leeds United. Sarà il secondo calciatore di nazionalità inglese a vestire la maglia viola. Il primo, e fino a ora unico, è stato Micah Richards nella stagione 2014/15.

A quel tempo il Regno Unito faceva parte dell'Unione Europea e ogni suddito di Sua Maestà possedeva lo status di comunitario. Poi, nel 2020 è arrivata la Brexit e, uscendo dai confini UE, il passaporto britannico è diventato extracomunitario con ricadute in ogni ambito.

Compreso quello calcistico, ma solo fino alla stagione 2023/2024. A partire da quella annata, infatti, i calciatori britannici sono considerati comunitari anche per i campionati italiani, grazie a una decisione della FIGC su richiesta della Lega Serie A. Una svolta che ha facilitato il loro tesseramento come giocatori non-extracomunitari, di fatto andando oltre quanto avvenuto con la Brexit.

Quindi, per tirare le somme e rispondere alla domanda nel titolo: Jack Harrison non occupa uno slot extracomunitario nella rosa della Fiorentina.

