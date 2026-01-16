VN – Nzola, interesse dall’estero: un club europeo si muove per l’angolano

Viola News
Entra piano piano sempre più nel vivo il mercato attorno a M'Bala Nzola. La Fiorentina cerca per l'angolano la migliore sistemazione possibile a livello economico
Nicolò Schira

Dopo la rottura anticipata del prestito con il Pisa, M’Bala Nzola è prossimo al rientro alla Fiorentina. Un ritorno solo formale, però, perché l’attaccante angolano resta pienamente inserito nel mercato in uscita del club viola, intenzionato a trovargli una nuova sistemazione in questa sessione di gennaio.

Attorno a Nzola il movimento non manca. Dall’estero, proprio in mattinata, il Basilea ha manifestato interesse per il centravanti, valutando un’operazione che potrebbe rappresentare una soluzione gradita anche alla Fiorentina per alleggerire il monte ingaggi e chiudere una situazione rimasta in sospeso.

In Serie A, invece, i club che hanno preso informazioni sono Lecce e Genoa. Al momento si tratta di sondaggi, senza affondi decisivi, ma il profilo dell’angolano resta monitorato.

Più complessa la pista che porta alla Serie B. Lo Spezia avrebbe manifestato interesse, ma l’operazione è frenata dai costi: per andare in porto, il club ligure dovrebbe farsi carico almeno della metà dell’ingaggio percepito dal giocatore alla Fiorentina. Una condizione che, ad oggi, rappresenta un ostacolo concreto. Da parte viola, infatti, non c’è apertura all’ipotesi di coprire interamente lo stipendio per un nuovo prestito in cadetteria.

