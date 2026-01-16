VN – Nzola, interesse dall’estero: un club europeo si muove per l’angolano

Dopo la rottura anticipata del prestito con il Pisa, M’Bala Nzola è prossimo al rientro alla Fiorentina. Un ritorno solo formale, però, perché l’attaccante angolano resta pienamente inserito nel mercato in uscita del club viola, intenzionato a trovargli una nuova sistemazione in questa sessione di gennaio.

Attorno a Nzola il movimento non manca. Dall’estero, proprio in mattinata, il Basilea ha manifestato interesse per il centravanti, valutando un’operazione che potrebbe rappresentare una soluzione gradita anche alla Fiorentina per alleggerire il monte ingaggi e chiudere una situazione rimasta in sospeso.

In Serie A, invece, i club che hanno preso informazioni sono Lecce e Genoa. Al momento si tratta di sondaggi, senza affondi decisivi, ma il profilo dell’angolano resta monitorato.