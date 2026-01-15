VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Toledo, il nuovo Ortega dalla cui cessione è dipesa una vita

Nella rubrica "Meteore Viola" di Violanews, oggi ripercorriamo la storia di Toledo. Dal nuovo Ortega alle parole poco profetiche di Della Valle
Alessio Vannini

Il calcio, a volte, è fatto di promesse che restano tali, di bagliori improvvisi che si spengono non appena provano a brillare sotto le luci di un grande palcoscenico. Nella storia recente della Fiorentina, pochi nomi evocano questo senso di "mistero" come quello di Hernán Toledo. Arrivato a Firenze nell'estate del 2016 come il nuovo crack del calcio argentino, Toledo rappresenta la quintessenza della meteora: un oggetto non identificato che ha solcato il cielo di Campo di Marte senza mai riuscire a posarsi sul prato del Franchi. In questa puntata di Meteore Viola, ripercorriamo la parabola di un talento che sembrava destinato a ripercorrere le orme dei grandi numeri 10 sudamericani, ma che a Firenze viene ricordato solo per le sue costanti apparizioni in panchina e alcune parole dell'allora dirigenza non proprio profetiche.

