Faes al Monaco, Dier e Fiorentina: un incastro che fa riflettere

Il Monaco ha chiuso per Wout Faes , difensore centrale belga arrivato dal Leicester in prestito con diritto di riscatto . Un’operazione che rafforza il reparto arretrato del club monegasco e che, inevitabilmente, apre a qualche riflessione di mercato.

Faes, tra l’altro, non è un nome qualsiasi per il calcio italiano: in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, che lo aveva seguito come possibile rinforzo difensivo. Oggi invece approda in Ligue 1, proprio nella squadra dove milita Eric Dier, centrale che nelle ultime ore è stato messo in orbita viola.