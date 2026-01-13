Il Monaco ha chiuso per Wout Faes, difensore centrale belga arrivato dal Leicester in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che rafforza il reparto arretrato del club monegasco e che, inevitabilmente, apre a qualche riflessione di mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Faes al Monaco, Dier e Fiorentina: un incastro che fa riflettere
calciomercato
Faes al Monaco, Dier e Fiorentina: un incastro che fa riflettere
Dier alla Fiorentina è una pista percorribile? L'indizio arriva direttamente dal calciomercato del Monaco
Faes, tra l’altro, non è un nome qualsiasi per il calcio italiano: in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, che lo aveva seguito come possibile rinforzo difensivo. Oggi invece approda in Ligue 1, proprio nella squadra dove milita Eric Dier, centrale che nelle ultime ore è stato messo in orbita viola.
Non c’è alcuna trattativa ufficiale né un collegamento diretto, ma l’arrivo di un altro difensore di peso al Monaco potrebbe cambiare gli equilibri interni del reparto. In questo senso, il nome di Dier - giocatore esperto, internazionale e potenzialmente cedibile - torna a essere interessante per chi, come la Fiorentina, cerca un centrale pronto e affidabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA