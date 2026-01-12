Intanto il Tottenham di Paratici è scatenato. Chiusi due colpi da 55 milioni

Fabio Paratici è ancora al Tottenham, e come riporta The Athletic, il dirigente italiano sarà attivo nel mercato di gennaio degli Spurs. Tottenham che tra l'altro è una delle squadre più attive in Premier League. I londinesi hanno lasciato partire Brennan Johnson per più di 30 milioni (direzione Crystal Palace). Ma anche in entrata Paratici e tutta la dirigenza hanno chiuso due colpi di livello. Come scrive Fabrizio Romano, il primo è Souza, terzino del Santos. Il laterale mancino arriverà a Londra per 15 milioni, giocandosi il posto con Udogie e Spence. Sempre secondo l'esperto di mercato, il Tottenham ha chiuso anche per Conor Gallagher. Il centrocampista dell'Atletico lascerà la Spagna, direzione Londra. 40 milioni sono bastati per convincere i Colchoneros, ed il ragazzo ha scelto gli Spurs.