La sconfitta dell’ultimo turno ha spinto la Sampdoria ad accelerare sul mercato, in particolare per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è in attesa della risposta di Mattia Viti, in uscita dalla Fiorentina.
Samp, spesa ancora in casa Fiorentina: fiducia per Viti. Occhi anche su altro viola
Le ultime sul mercato in uscita della Fiorentina
La strada individuata è piuttosto chiara: il difensore dovrebbe prima risolvere il prestito, rientrare formalmente al Nizza e poi trasferirsi alla Samp. Tra i club l’accordo è già stato trovato e a Genova filtra fiducia per il via libera definitivo del giocatore.
Non solo difesa. In casa Samp resta vivo anche l’interesse per Christian Kouamé: l’attaccante viola piace per il reparto offensivo e sono già avviati contatti sia tra le società che con l’entourage del calciatore.
