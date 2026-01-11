Samp, spesa ancora in casa Fiorentina: fiducia per Viti. Occhi anche su altro viola

La sconfitta dell’ultimo turno ha spinto la Sampdoria ad accelerare sul mercato, in particolare per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è in attesa della risposta di Mattia Viti , in uscita dalla Fiorentina.

La strada individuata è piuttosto chiara: il difensore dovrebbe prima risolvere il prestito, rientrare formalmente al Nizza e poi trasferirsi alla Samp. Tra i club l’accordo è già stato trovato e a Genova filtra fiducia per il via libera definitivo del giocatore.