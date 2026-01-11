Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato Samp, spesa ancora in casa Fiorentina: fiducia per Viti. Occhi anche su altro viola

calciomercato

Samp, spesa ancora in casa Fiorentina: fiducia per Viti. Occhi anche su altro viola

Samp, spesa ancora in casa Fiorentina: fiducia per Viti. Occhi anche su altro viola - immagine 1
Le ultime sul mercato in uscita della Fiorentina
Redazione VN

La sconfitta dell’ultimo turno ha spinto la Sampdoria ad accelerare sul mercato, in particolare per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è in attesa della risposta di Mattia Viti, in uscita dalla Fiorentina.

La strada individuata è piuttosto chiara: il difensore dovrebbe prima risolvere il prestito, rientrare formalmente al Nizza e poi trasferirsi alla Samp. Tra i club l’accordo è già stato trovato e a Genova filtra fiducia per il via libera definitivo del giocatore.

Non solo difesa. In casa Samp resta vivo anche l’interesse per Christian Kouamé: l’attaccante viola piace per il reparto offensivo e sono già avviati contatti sia tra le società che con l’entourage del calciatore.

Leggi anche
The Athletic: “Paratici viola, ma ufficialità solo alla fine del mercato”
VN – Anche il ds del Bologna allo stadio: Fazzini, Fabbian e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA