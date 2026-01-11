Viola News
The Athletic: “Paratici viola, ma ufficialità solo alla fine del mercato”

Gli aggiornamenti che arrivano dall'Inghilterra
Come scrive The Athletic, autorevole fonte inglese, il co-direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, completerà il suo trasferimento alla Fiorentina all'inizio di febbraio, una volta chiusa la sessione di calciomercato di gennaio.

Si legge che motivi personali hanno contribuito alla sua decisione di lasciare gli Spurs così presto dopo il suo ritorno. Paratici ha ripreso ufficialmente a lavorare per il club del Nord di Londra solo a ottobre, dopo la scadenza dei 30 mesi di squalifica dall'attività calcistica, assumendo il ruolo di co-direttore sportivo al fianco di Johan Lange.

