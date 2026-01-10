VN – Dzeko, Kouamè e Richardson: il punto sui giocatori in uscita dalla Fiorentina

A centrocampo, si registra invece un sondaggio del Genoa per Amir Richardso n. Il club rossoblù ha chiesto informazioni per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. Al momento si tratta di contatti esplorativi, ma il nome del centrocampista viola è finito sul taccuino della dirigenza ligure.

Capitolo a parte per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è sempre più vicino all’addio: dall’estero è attesa un’offerta concreta, che potrebbe convincere sia il giocatore sia la Fiorentina a separarsi.