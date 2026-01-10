Il mercato in uscita della Fiorentina entra nel vivo e inizia a delinearsi una fase di possibili movimenti. La società viola, in piena riorganizzazione tecnica, valuta con attenzione le situazioni di alcuni giocatori che potrebbero salutare Firenze già nelle prossime settimane.
calciomercato
VN – Dzeko, Kouamè e Richardson: il punto sui giocatori in uscita dalla Fiorentina
In attacco, resta da monitorare il futuro di Christian Kouamè. Per l’ivoriano potrebbero aprirsi nuove opportunità in Serie A, con diversi club che stanno osservando la sua situazione pronti a farsi avanti in caso di spiragli concreti.
A centrocampo, si registra invece un sondaggio del Genoa per Amir Richardson. Il club rossoblù ha chiesto informazioni per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. Al momento si tratta di contatti esplorativi, ma il nome del centrocampista viola è finito sul taccuino della dirigenza ligure.
Capitolo a parte per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è sempre più vicino all’addio: dall’estero è attesa un’offerta concreta, che potrebbe convincere sia il giocatore sia la Fiorentina a separarsi.
