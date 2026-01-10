Baldanzi si avvicina: come giocherebbe nella Fiorentina di Vanoli

Baldanzi vicino alla Fiorentina, in attesa di Raspadori alla Roma. Ma come giocherebbe nella squadra di Vanoli?

Matteo Bardelli Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 16:08)

Manca veramente poco per vedere Tommaso Baldanzi nella Fiorentina: una volta che la Roma è riuscita chiudere per Raspadori, il trequartista partirà per Firenze per trovare spazio e fiducia che in giallorosso non è riuscito ad ottenere. La formula che lo porterebbe a vestire la maglia viola è molto simile a quella già stilata per Brescianini (I DETTAGLI), prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Ma ancora ci sono alcuni dettagli su cui lavorare e la cosa non è sicura al 100%.

La sua stagione — Classe 2003, nativo di Poggibonsi, Tommaso Baldanzi è ormai da tempo un punto fermo dell'Italia U21 ed ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Alto 170 cm è un giocatore molto forte tecnicamente, bravo a lavorare nello stretto e con grande qualità. Arrivati a metà campionato, fino a questo momento ha collezione solo 10 presenze con la Roma di Gasperini, spesso da subentrato, per un totale di 383' minuti giocati. In questa stagione ha segnato un gol, nella sconfitta per 2-1, a Torino, arrivata contro la Juventus. Da quel momento è ai box per un problema muscolare, che lo rivedrebbe tornare disponibile per la fine di gennaio circa.

Come potrebbe giocare nella Fiorentina — Come sempre, c'è molta divisione su un suo approdo a Firenze, soprattutto per le caratteristiche che ha. Nella Fiorentina, è vero, giocatori tipo Baldanzi ci sono: Gudmundsson e Fazzini fra tutti, ma il giocatore della Roma gode di un dettaglio che gli altri non hanno, è mancino. Per caratteristiche tecnico-tattiche, l'ex Empoli è un giocatore molto duttile, che può ricoprire più ruoli sul fronte d'attacco, ma c'è un qualcosa che potrebbe far la differenza e che probabilmente è stato valutato positivamente da Paolo Vanoli: essendo mancino giocherebbe sul centro destra, non sul centro sinistra come fanno Fazzini e Gudmundsson. Dunque, il suo arrivo non spingerebbe nessuno verso la cessione.

L'idea di Vanoli di formare piano piano un 4-2-3-1, oppure un 4-3-3, sarebbe perfetto per Baldanzi, che così andrebbe a ricoprire quel ruolo sulla destra, attualmente ricoperto in emergenza da Parisi, anche se svolto decisamente bene, andando a portare ulteriore imprevedibilità in avanti alle spalle di Kean. Non è un esterno, ma così come Gudmundsson può ricoprire quel ruolo tra centrocampo e attacco leggermente spostato a destra, sfruttando per le sue qualità anche l'ampiezza del campo. Oltre a questo, ovviamente, potrebbe anche svolgere il ruolo come vice dell'islandese in un ipotetico 4-2-3-1 come trequartista centrale alle spalle dell'attaccante. Dunque, il suo arrivo porterebbe alla Fiorentina e a Vanoli ulteriore materiale per il suo reparto offensivo, con la possibilità di poter esprimere, finalmente, le sue reali qualità tanto osannate.