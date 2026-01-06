VN – Avanti anche per Baldanzi: formula e possibili tempistiche dell’affare

Prosegue l'assalto della Fiorentina per Tommaso Baldanzi : parallelamente alla pista Brescianini , l'area mercato viola è attivissima anche sull'ex Empoli, che alla Roma ha giocato 10 partite mettendo a segno una rete prima di Natale in casa della Juventus.

Secondo quanto raccolto la nostra redazione, la società viola ha in ponte di proporre la stessa formula filtrata in queste ore per Brescianini, ovvero un prestito con obbligo di riscatto (non sarebbe strano se condizionato all'obiettivo minimo, ovvero la salvezza).

Qui però, rispetto all'atalantino, i tempi sono un po' più lunghi, dato che Gasperini è corto davanti: ha Bailey e Pellegrini infortunati, El Aynaoui in Coppa d'Africa e aspetta novità da Raspadori e Zirkzee sul mercato in entrata. C'è da scommettere che l'affare Baldanzi possa richiedere ancora del tempo.