Moretto: “Scatto viola per Brescianini. Le condizioni dell’offerta”

La Fiorentina continua a muoversi sul fronte mercato. Nelle ultime ore i viola sembrano essere tornati sul profilo di Marco Brescianini. L'ex Milan piaceva già in passato, ma secondo Matteo Moretto adesso le cose si fanno serie.
La Fiorentina è pronta allo sprint per Marco Brescianini. I viola ci provano per il centrocampista dell'Atalanta
La Fiorentina starebbe aumentando la pressione sull'Atalanta. I viola sono pronti ad offrire un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di salvezza. Per Brescianini, decisivo nel pareggio di Cremona nel finale ma in generale poco impiegato prima da Juric e poi da Palladino, sarebbe quindi la scelta della Dea su chi far partire tra lui, Maldini e Samardzic.
