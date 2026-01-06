Moretto: “Scatto viola per Brescianini. Le condizioni dell’offerta”

La Fiorentina starebbe aumentando la pressione sull'Atalanta. I viola sono pronti ad offrire un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di salvezza. Per Brescianini, decisivo nel pareggio di Cremona nel finale ma in generale poco impiegato prima da Juric e poi da Palladino, sarebbe quindi la scelta della Dea su chi far partire tra lui, Maldini e Samardzic.