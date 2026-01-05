VN – Fiorentina, nuovi contatti per un centrocampista dell’Atalanta

La Fiorentina lavora per rinforzare il centrocampo. Tanti i nomi sondati dai dirigenti viola, in particolare si guarda in casa Atalanta. Il club di Rocco Commisso, come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe molto interessato a Marco Brescianiniin forza alla Dea. La pista che porta al classe 2000 non è nuova, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'entourage del giocatore e il club viola.
Tra i tanti i nomi sondati a centrocampo si guarda in casa Atalanta per Brescianini
Giocatore già cercato in passato e che piace molto alla Fiorentina. L'ex Frosinone giocava poco con Juric e trova ancora meno spazio con l'avvento in panchina di Palladino. In questa stagione solo 8 presenze (160' totali), mai da titolare, condite da 1 gol contro la Cremonese. Centrocampista dinamico, molto abile negli inserimenti e dotato di fiuto del gol, potrebbe rilanciarsi a Firenze.
