VN – Fiorentina, nuovi contatti per un centrocampista dell’Atalanta

La Fiorentina lavora per rinforzare il centrocampo. Tanti i nomi sondati dai dirigenti viola, in particolare si guarda in casa Atalanta. Il club di Rocco Commisso, come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe molto interessato a Marco Brescianiniin forza alla Dea. La pista che porta al classe 2000 non è nuova, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'entourage del giocatore e il club viola.