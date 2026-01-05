La Fiorentina si muove per rinforzare l'attacco. Dopo l'arrivo di Solomon infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club di Rocco Commisso avrebbe messo gli occhi su Cyril Ngonge del Torino, ma in prestito dal Napoli.
Fiorentina, ancora lui. Di Marzio: “Per l’attacco si valuta Ngonge”
Un ritorno di fiamma per l'attaccante granata che la Fiorentina segue da tempo. Infatti, ai tempi del Verona sembrava essere a un passo da Firenze. Poi arrivò la sua decisione di vestire la maglia del Napoli. Il club granata ha un riscatto fissato a 17 milioni. Adesso l'attaccante belga torna di moda per una squadra pronta a rifare il reparto avanzato, a cominciare dagli esterni.
