Tutto ok per Solomon. Arrivato anche il transfer: è a disposizione per domani

Manor Solomon è diventato ieri un nuovo calciatore della Fiorentina. Tuttavia, il transfer non ancora arrivato nelle ultime ore aveva messo in dubbio la sua convocazione per il match di domani. Dubbi immediatamente fugati dal club, però, che è riuscito a sbrigare tutte le pratiche burocratiche inserendolo regolarmente in lista di Serie A. L'israeliano è regolarmente a disposizione per Fiorentina-Cremonese.