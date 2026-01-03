Kean è tornato a Firenze. Subito a disposizione, già in campo domani?

L'attaccante astigiano ha fatto rientro in queste ore e parteciperà alla rifinitura

Dopo una lunga settimana in cui ha potuto beneficiare di un permesso per motivi famigliari, Moise Kean è finalmente ritornato a Firenze. Il classe 2000 è rientrato in queste ore e si metterà immediatamente a disposizione del tecnico Paolo vanoli per l'allenamento di rifinitura di oggi.