Kean è tornato a Firenze. Subito a disposizione, già in campo domani?

Dopo una lunga settimana in cui ha potuto beneficiare di un permesso per motivi famigliari, Moise Kean è finalmente ritornato a Firenze. Il classe 2000 è rientrato in queste ore e si metterà immediatamente a disposizione del tecnico Paolo vanoli per l'allenamento di rifinitura di oggi.
L'attaccante astigiano ha fatto rientro in queste ore e parteciperà alla rifinitura
A poche ore dalla delicata sfida contro la Cremonese sarà dunque fondamentale per l'allenatore capire in che stato fisico sia il ragazzo. Se dovesse dare delle buone risposte, non è da escludere che possa addirittura partire dal 1' nel match contro i grigiorossi.
