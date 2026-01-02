Solomon si presenta: “A Firenze per il viaggio di nozze, ora ci gioco. Pazzesco”

Sono davvero felice di essere qui. Non appena ho visto le strutture e conosciuto le persone, mi sono sentito subito entusiasta. Quando si è presentata l'opportunità, ho riflettuto brevemente e ho voluto venire qui immediatamente per cercare di aiutare la squadra . So che questo è un grande club: le strutture sono incredibili, c'è una grande tradizione e una storia importante. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida."

Recentemente non ho visto moltissime partite integrali, ma ho seguito diversi filmati prima di arrivare. So che la squadra sta attraversando un momento difficile e che il club non è abituato a occupare questa posizione in classifica. Cercherò di portare la mia qualità per aiutare il gruppo. Sono sicuro che insieme potremo risalire. Sarà una grande sfida a livello personale, so che sarà dura, ma lo sarà per tutta la squadra. La situazione attuale non è semplice, ma sono certo che potremo migliorare molto. C'è un ottimo gruppo e un grande allenatore; sono convinto che faremo un buon lavoro per uscirne. Ho appena riabbracciato Dodò e sono davvero entusiasta. Non lo vedevo da tanto tempo, ovvero dai nostri trascorsi allo Shakhtar. In Ucraina eravamo molto legati. Ricordo che mi fornì l'assist per i miei primi due gol in Champions League; da quando arrivò allo Shakhtar siamo diventati subito molto uniti. Non vedo l'ora di tornare a collaborare con lui sul campo. È un ragazzo d'oro e sono felice di ritrovarlo.