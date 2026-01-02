Martorelli: “Viola delusione dell’anno. Paratici, serve il coraggio di fare pulizia”

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Fiorentina l'attesa non è solo per i nuovi nomi sul campo, ma soprattutto per l'insediamento ufficiale di Fabio Paratici. Ai microfoni di TMW, l'intermediario Giocondo Martorelli ha analizzato il momento critico del club gigliato, non risparmiando critiche ma indicando anche la via per la risalita. Ecco le sue parole:
Giocondo Martorelli analizza il momento della Fiorentina: "È la delusione dell'anno. Paratici? Dovrà avere il coraggio di cambiare tutto".
"La delusione dell'anno? L'ultimo periodo dice chiaramente Fiorentina. Nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere a questo punto del campionato. L'augurio è che il 2026 possa rappresentare la svolta necessaria per uscire da questo momento buio".
Paratici e il mercato—
"Dal mercato non mi aspetto grandi colpi in generale, ma interventi mirati. Per quanto riguarda la Fiorentina, Paratici dovrà avere il coraggio di fare piazza pulita. Serve un repulisti generale per tentare l'impresa e raddrizzare la stagione".
