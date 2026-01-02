Martorelli: “Viola delusione dell’anno. Paratici, serve il coraggio di fare pulizia”

Giocondo Martorelli analizza il momento della Fiorentina: "È la delusione dell'anno. Paratici? Dovrà avere il coraggio di cambiare tutto".

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Fiorentina l'attesa non è solo per i nuovi nomi sul campo, ma soprattutto per l'insediamento ufficiale di Fabio Paratici. Ai microfoni di TMW, l'intermediario Giocondo Martorelli ha analizzato il momento critico del club gigliato, non risparmiando critiche ma indicando anche la via per la risalita. Ecco le sue parole: