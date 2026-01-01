Viola News
Ferrari conferma Paratici: “Arriverà una figura nuova, con un ruolo preciso”

Alessandro Ferrari ha confermato l'arrivo di Fabio Paratici. Ecco le parole del direttore generale della Fiorentina ai canali ufficiali del club:

A partire dall'anno nuovo, questo gruppo troverà una nuova figura che avrà la responsabilità sportiva qui alla Fiorentina. Un professionista internazionale, che pensi non solo all'oggi ma anche alla situazione totale della squadra. Non è facile trovarlo, ma siamo confidenti nel trovare questo supporto.

