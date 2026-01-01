Viola News
Ferrari sul Franchi: “Abbiamo parlato col Comune. Serve altro tempo”

Redazione VN

Alessandro Ferrari si è soffermato anche sullo stadio Franchi. Ecco le sue parole sul futuro dell'impianto viola:

Franchi? Ci siamo sentiti con il Comune. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma ci siamo dati ancora del tempo per avere chiaro il progetto futuro. Noi vogliamo regalare a Firenze uno stadio nuovo, ci mancano però qualche dettaglio.

