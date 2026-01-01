Alessandro Ferrari si è soffermato anche sullo stadio Franchi. Ecco le sue parole sul futuro dell'impianto viola:
Ferrari sul Franchi: “Abbiamo parlato col Comune. Serve altro tempo”
Ferrari sullo stadio Franchi
Franchi? Ci siamo sentiti con il Comune. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma ci siamo dati ancora del tempo per avere chiaro il progetto futuro. Noi vogliamo regalare a Firenze uno stadio nuovo, ci mancano però qualche dettaglio.
