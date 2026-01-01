Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive VN – Riparte il ritiro: squadra al Viola Park fino alla Cremonese

news viola

VN – Riparte il ritiro: squadra al Viola Park fino alla Cremonese

VN – Riparte il ritiro: squadra al Viola Park fino alla Cremonese - immagine 1
La Fiorentina si è ritrovata a pranzo e rimarrà 4 giorni in ritiro al Viola Park: la nostra esclusiva
Redazione VN

Scatta un nuovo (mini) ritiro per la Fiorentina. Dopo quello andato in scena post sconfitta col Verona, e poi interrotto immediatamente a seguito della vittoria sull'Udinese, la squadra torna a condividere alcuni giorni (e notti) insieme al Viola Park.

Secondo quanto abbiamo raccolto, infatti, i giocatori rimarranno al centro sportivo da oggi a domenica. Quattro giorni di ritiro per preparare con la massima concentrazione la delicatissima sfida di domenica al Franchi contro la Cremonese. L'ennesima ultima spiaggia per la Fiorentina. E per mister Vanoli.

Leggi anche
Nani: “Con la Fiorentina KO inspiegabile. Paratici? Hanno preso il numero uno”
Demirovic e il mito Dzeko: “Per me è un supereroe, voglio portarlo al Mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA