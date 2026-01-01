Scatta un nuovo (mini) ritiro per la Fiorentina. Dopo quello andato in scena post sconfitta col Verona, e poi interrotto immediatamente a seguito della vittoria sull'Udinese, la squadra torna a condividere alcuni giorni (e notti) insieme al Viola Park.
VN – Riparte il ritiro: squadra al Viola Park fino alla Cremonese
Secondo quanto abbiamo raccolto, infatti, i giocatori rimarranno al centro sportivo da oggi a domenica. Quattro giorni di ritiro per preparare con la massima concentrazione la delicatissima sfida di domenica al Franchi contro la Cremonese. L'ennesima ultima spiaggia per la Fiorentina. E per mister Vanoli.
