Nani: “Con la Fiorentina KO inspiegabile. Paratici? Hanno preso il numero uno”

L'Head of Football dell'Udinese, Gianluca Nani, analizza il momento della Fiorentina tra il blackout nello scontro diretto e il futuro viola firmato Fabio Paratici

Redazione VN 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 13:18)

A distanza di qualche tempo, il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani è tornato ad analizzare, ai microfoni di TMW, il pesante tracollo subito dai friulani allo stadio Artemio Franchi. Una sconfitta che l'Head of Football bianconero fatica ancora a spiegarsi: "Quella contro la Fiorentina è stata una prova davvero indecifrabile da parte nostra, ma il merito del gruppo è stato quello di saper voltare pagina immediatamente".

Il dirigente ha poi espresso un parere incoraggiante sul momento complicato vissuto dai gigliati, attualmente impantanati nelle zone basse della classifica. Secondo Nani, la qualità della rosa viola non rispecchia l'attuale piazzamento: "La Fiorentina possiede valori tecnici importanti e un pubblico dalla nobiltà storica. Sono convinto che abbiano tutto ciò che serve per tirarsi fuori da questa situazione e centrare la salvezza, anche se il tempo stringe e bisogna iniziare a correre".

L'elogio a Paratici — L'intervista è stata anche l'occasione per commentare l'imminente sbarco a Firenze di Fabio Paratici, una mossa che certifica le ambizioni di rilancio del club di Rocco Commisso. Nani non ha risparmiato elogi per il collega, sottolineando lo spessore internazionale del profilo scelto dalla dirigenza toscana.

"Parliamo di un professionista di altissimo livello, tra i migliori in assoluto nel suo campo", ha dichiarato Nani. "I successi ottenuti alla Juventus e l'esperienza in Premier League con il Tottenham parlano per lui. Il suo ritorno nel nostro calcio è una notizia positiva per tutto il movimento. Puntando su Paratici, la Fiorentina ha dimostrato di voler mirare al massimo: hanno preso semplicemente il numero uno".