Funaro sul Franchi: “Mi assumo la responsabilità del ritardo sui lavori”

La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare del progetto di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi , intervenendo questa mattina in Consiglio comunale durante la replica successiva alla presentazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2026-2028. “Tutte le volte che abbiamo avuto qualcosa da dire sul tema dello stadio lo abbiamo detto”, ha spiegato Funaro, ricordando la conferenza stampa pubblica in cui è stato illustrato il cronoprogramma dei lavori “in maniera seria e responsabile”, chiarendo lo stato dell’arte del progetto e i tempi legati alla chiusura delle varianti.

La prima cittadina ha poi affrontato direttamente il tema dei ritardi: “C’è voluto tempo? Certo, quando ci sono delle varianti rispetto a un progetto iniziale ci vuole tempo. Mi sono assunta la responsabilità dei ritardi, perché un sindaco si assume la responsabilità anche delle cose che non vanno, e lo abbiamo fatto con grande trasparenza”. Funaro ha quindi replicato alle critiche sull’accensione dei mutui per lo stadio, sottolineando come, grazie al lavoro svolto con i ministri competenti, il Comune abbia recuperato 55 milioni di euro, risorse che consentono di liberare fondi da destinare anche al Franchi. “Tutto questo rientra nelle procedure delle risorse che abbiamo riportato a Firenze”, ha concluso la sindaca. Lo riporta Italpress