Giudice Sportivo: ammenda alla Fiorentina, Mandragora entra in diffida

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato e tra queste figura ancora una volta la Fiorentina. Il club viola è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro a causa del lancio di due petardi da parte dei propri sostenitori, uno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco. La multa è stata comunque ridotta grazie all’applicazione delle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Sul piano individuale, arriva invece una segnalazione per Rolando Mandragora, che entra ufficialmente in diffida dopo aver raggiunto il limite di ammonizioni consentite. Alla prossima sanzione scatterà automaticamente la squalifica, un aspetto da tenere sotto controllo in vista dei prossimi impegni della Fiorentina in campionato.
