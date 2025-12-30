Giudice Sportivo: ammenda alla Fiorentina, Mandragora entra in diffida

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato e tra queste figura ancora una volta la Fiorentina. Il club viola è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro a causa del lancio di due petardi da parte dei propri sostenitori, uno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco. La multa è stata comunque ridotta grazie all’applicazione delle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.