Kean assente dall’allenamento: permesso del club per motivi familiari

Moise Kean non ha preso parte all’allenamento odierno della Fiorentina. L’attaccante viola è stato infatti assente dal Viola Park con il permesso della società per motivi familiari.Dal club fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che il calciatore farà rientro al centro sportivo nei prossimi giorni, riprendendo regolarmente il lavoro con il gruppo.