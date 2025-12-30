Kean assente dall’allenamento: permesso del club per motivi familiari

Moise Kean non ha preso parte all’allenamento odierno della Fiorentina. L’attaccante viola è stato infatti assente dal Viola Park con il permesso della società per motivi familiari.Dal club fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che il calciatore farà rientro al centro sportivo nei prossimi giorni, riprendendo regolarmente il lavoro con il gruppo.
Nessuna preoccupazione dunque in casa viola, con lo staff tecnico che resta in attesa di riaccogliere Kean per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni.
