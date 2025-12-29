Nel calcio moderno le squadre cercano sempre di più la costruzione dal basso. Di conseguenza sono aumentati anche gli errori dovuti al palleggio arretrato. Il più recente quello di Djimsiti nella partita contro l'Inter che è costata la sconfitta all'Atalanta.
La costruzione dal basso costa caro: da Djimsiti a Fiorentina-Milan
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli errori dovuti alla costruzione dal basso
La Gazzetta dello Sport riporta vari esempi di errori che si sono verificati negli ultimi anni. Per quanto riguarda la Fiorentina il quotidiano risale alla stagione 2021/22 in Fiorentina-Milan. La squadra gigliata, avanti 3-0, rischia il pasticcio a causa di una leggerezza di Bonaventura.
L'appoggio del centrocampista per Venuti è un regalo a Ibrahimovic che apre il destro a giro e non sbaglia. Il Milan però rende il favore con Theo Hernandez che perde palla regalandola a Nico Gonzalez. L'ex viola la lascia lì per la stoccata di Vlahovic.
