Moretto annuncia: “Paratici, manca solo la firma. Tutte le priorità all’arrivo”

Matteo Moretto conferma: l'ex dirigente della Juventus sarà il nuovo Head of Football dei viola. Accordo quinquennale, con Goretti che lo affiancherà

Redazione VN 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 13:39)

Il futuro societario della Fiorentina sta per accogliere una figura di profilo internazionale. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha infatti aggiornato la situazione relativa a Fabio Paratici, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando che la dirigenza viola ha scelto proprio lui per rafforzare in modo significativo l’assetto dirigenziale.

"Mancano solo gli annunci" — Per la fumata bianca definitiva tra il club e il direttore mancherebbero ormai soltanto gli annunci ufficiali. Tra Paratici e la Fiorentina l’intesa è già totale sulla base di un contratto di cinque anni con la nomina di Head of Football. L’ex dirigente della Juventus deve ora sistemare gli ultimi dettagli burocratici per la risoluzione con il Tottenham, ma si tratta di una formalità: la firma sul contratto con i viola è l'ultimo tassello mancante. Paratici assumerà presto il comando delle operazioni, lavorando a stretto contatto con Roberto Goretti, che rimarrà regolarmente al suo fianco.

"Prima Vanoli e poi il mercato" — Il primo banco di prova per il nuovo dirigente sarà l’imminente sessione di mercato invernale. Paratici prenderà subito le redini delle trattative di gennaio, ma la sua priorità assoluta sarà definire la posizione di Paolo Vanoli. Nonostante tra i due intercorra un rapporto di profonda stima reciproca, il futuro della panchina resta tutto da scrivere e dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte nelle prossime ore. Sul fronte entrate, la Fiorentina sembra intenzionata a intervenire sulla rosa cercando profili funzionali: gli obiettivi principali potrebbero essere una mezzala di inserimento o un terzino.