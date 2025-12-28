Cecchi si domanda: “Vanoli è il condottiero giusto per provare a salvarsi?”

Stefano Cecchi si pone una domanda sul futuro dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Ecco il suo commento sulle pagine della Nazione:
"Cosi oggi per intercettare il miracolo-salvezza, hai come l'idea che si debba cambiare l'anima della squadra. E che dunque, per forza, sia necessaria una rivoluzione nella rosa"
L'aspettavamo tutti come la gara della conferma dopo la cinquina all'Udinese, invece da Parma arriva una sconfitta gelida che porta con sé un vento brumaio di speranze infrante e scenari desolanti. Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere, viste le occasioni create nella ripresa. Lo stesso, anche in Emilia non si è visto quel carattere dardeggiante, quella voglia di divorare la partita che dovrebbe caratterizzare chi vuol trarsi dai bassifondi della classifica. Cosi oggi per intercettare il miracolo-salvezza, hai come l'idea che si debba cambiare l'anima della squadra. E che dunque, per forza, sia necessaria una rivoluzione nella rosa. Raccontano che Paratici questo starebbe preparando. Nel caso, una domanda ulteriore è d'obbligo: siamo sicuri che, se ciò dovesse accadere, per energia, visione e carisma, Vanoli sia ancora il condottiero giusto per questa potenziale impresa fra il prodigioso e l'immaginifico?
