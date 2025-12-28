VN – Cremonese ultima spiaggia per Vanoli: Paratici riflette sul tecnico

La Fiorentina è sempre più ultima in classifica e la sconfitta contro il Parma ha dato una scossa forte al futuro di Paolo Vanoli. L'allenatore ex Torino infatti, dopo la boccata di ossigeno avuta con l'Udinese, è tornato subito in discussione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Cremonese è l'ultima gara a disposizione per Paolo Vanoli per dimostrare di poter rimanere sulla panchina della Fiorentina. Intanto, Fabio Paratici si sta già guardando intorno alla ricerca del profilo ideale in caso di esonero dell'attuale tecnico.
