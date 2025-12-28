Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Cremonese ultima spiaggia per Vanoli: Paratici riflette sul tecnico

esclusive

VN – Cremonese ultima spiaggia per Vanoli: Paratici riflette sul tecnico

VN – Cremonese ultima spiaggia per Vanoli: Paratici riflette sul tecnico - immagine 1
Paolo Vanoli sempre più in bilico
Nicolò Schira

La Fiorentina è sempre più ultima in classifica e la sconfitta contro il Parma ha dato una scossa forte al futuro di Paolo Vanoli. L'allenatore ex Torino infatti, dopo la boccata di ossigeno avuta con l'Udinese, è tornato subito in discussione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Cremonese è l'ultima gara a disposizione per Paolo Vanoli per dimostrare di poter rimanere sulla panchina della Fiorentina. Intanto, Fabio Paratici si sta già guardando intorno alla ricerca del profilo ideale in caso di esonero dell'attuale tecnico.

Leggi anche
VN – Nicolussi Caviglia, sondaggio di una “competitor” viola per il centrocampista
Marchionni a VN: “Vanoli ha capito cosa manca. E c’è stato un segnale forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA