Dopo Parma, Fiorentina di nuovo all’inferno dantesco

La situazione della Fiorentina vista dal nostro giovane poeta come la Divina Commedia di Dante
Lorenzo Mazzanti

Dal paradiso all'inferno in un solo anno

Kean il Virgilio che è andato in affanno

Parma dell'Inferno il cerchio più basso

L'errore di Piccoli la pena del contrappasso

Dodó il traghettatore verso le malebolge

Ndour la vittima che Lucifero travolge

Gudmundsson perso nella selva oscura

Mandragora un Dante paralizzato dalla paura

Fortini e Viti nel soffrir sono Paolo e Francesca

Comuzzo e Fagioli uniche anime che l'inferno non addesca

Parisi e De Gea nel girone degli ignavi

Pongracic peccatore dai reati meno gravi

A Natale il Purgatorio sembrava vicino

Parma ha rivelato che è ancora lungo il cammino

Faticoso come quello di Zalone verso Santiago

Per farlo allegro come il suo servirà il miglior mago

Capace di riscrivere una nuova Commedia

Di far brillar le stelle dove ora è tragedia.

