Dal paradiso all'inferno in un solo anno
esclusive
Dopo Parma, Fiorentina di nuovo all’inferno dantesco
Kean il Virgilio che è andato in affanno
Parma dell'Inferno il cerchio più basso
L'errore di Piccoli la pena del contrappasso
Dodó il traghettatore verso le malebolge
Ndour la vittima che Lucifero travolge
Gudmundsson perso nella selva oscura
Mandragora un Dante paralizzato dalla paura
Fortini e Viti nel soffrir sono Paolo e Francesca
Comuzzo e Fagioli uniche anime che l'inferno non addesca
Parisi e De Gea nel girone degli ignavi
Pongracic peccatore dai reati meno gravi
A Natale il Purgatorio sembrava vicino
Parma ha rivelato che è ancora lungo il cammino
Faticoso come quello di Zalone verso Santiago
Per farlo allegro come il suo servirà il miglior mago
Capace di riscrivere una nuova Commedia
Di far brillar le stelle dove ora è tragedia.
