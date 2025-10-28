Viola News
Pericolo retrocessione per la Fiorentina? Il rischio c’é e sfiora il 60%

Serie A
L'analisi statistica delle effettive probabilità di retrocessione della Fiorentina valutate in base ai precedenti campionati di Serie A
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

La Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Gli unici parametri reali al riguardo che possono dare una risposta concreta, considerando l'andamento attuale, sono da ricercarsi nei dati dopo le prime 8 giornate dei precedenti campionati. Per effettuare questa analisi statistica sono stati presi in considerazione gli ultimi 15 campionati di Serie A. I "coefficienti" considerati sono due: il primo prende in considerazione il numero delle squadre retrocesse fra quelle che occupavano le ultime 3 posizioni in classifica dopo le prime 8 giornate; il secondo, invece, riguarda la percentuale derivante dalle squadre retrocesse con, al massimo, 4 punti conquistati nelle prime 8 gare.   In base a queste due valutazioni emerge una "forbice" che va dal 53% del primo criterio al 57% del secondo. In base a queste considerazioni puramente statistiche, quindi, possiamo appurare come la Fiorentina stia rischiando seriamente la retrocessione  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

