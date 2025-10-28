La Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Gli unici parametri reali al riguardo che possono dare una risposta concreta, considerando l'andamento attuale, sono da ricercarsi nei dati dopo le prime 8 giornate dei precedenti campionati. Per effettuare questa analisi statistica sono stati presi in considerazione gli ultimi 15 campionati di Serie A. I "coefficienti" considerati sono due: il primo prende in considerazione il numero delle squadre retrocesse fra quelle che occupavano le ultime 3 posizioni in classifica dopo le prime 8 giornate; il secondo, invece, riguarda la percentuale derivante dalle squadre retrocesse con, al massimo, 4 punti conquistati nelle prime 8 gare. In base a queste due valutazioni emerge una "forbice" che va dal 53% del primo criterio al 57% del secondo. In base a queste considerazioni puramente statistiche, quindi, possiamo appurare come la Fiorentina stia rischiando seriamente la retrocessione ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA