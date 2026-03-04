Proseguono gli appuntamenti nelle scuole fiorentine con le "lezioni" aventi per oggetto la nascita della Fiorentina. Domani mattina, presso il Liceo Scientifico "Antonio Gramsci" a Firenze, Roberto Vinciguerra incontrerà gli studenti del rinomato istituto fiorentino in due sessioni (la prima alle ore 8:20 e la seconda alle ore 10:25) dal titolo "Gli albori del football a Firenze e le origini della nascita della Fiorentina nell'anno del centenario".
