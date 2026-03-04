Viola News
Verso il centenario della nascita della Fiorentina: domani “lezione” al Gramsci

Verso il centenario della nascita della Fiorentina: domani “lezione” al Gramsci - immagine 1
Proseguono gli appuntamenti nelle scuole fiorentine con le "lezioni" aventi per oggetto la nascita della Fiorentina e del football in generale a Firenze
Redazione VN

Proseguono gli appuntamenti nelle scuole fiorentine con le "lezioni" aventi per oggetto la nascita della Fiorentina. Domani mattina, presso il Liceo Scientifico "Antonio Gramsci" a Firenze, Roberto Vinciguerra incontrerà gli studenti del rinomato istituto fiorentino in due sessioni (la prima alle ore 8:20 e la seconda alle ore 10:25) dal titolo  "Gli albori del football a Firenze e le origini della nascita della Fiorentina nell'anno del centenario".

