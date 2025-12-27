Serie B ad un passo. Serve un miracolo, la società va commissariata

Così Massimo Sandrelli dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina

Massimo Sandrelli 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 23:49)

La Fiorentina veleggia verso un’ingloriosa retrocessione. Il fatto stupefacente è il tutto succede nel silenzio più assordante. Non parlano i giocatori, non parla la società e chi la dovrebbe rappresentare, non parla la Proprietà (a parte quella paginetta di frasi scontate quanto banali fatte circolare qualche settimana fa). Meglio, direbbe qualcuno, meno si parla e meno spropositi si possono dire. Ciò sarebbe sintomo di saggezza se non fosse che, a nostro avviso, non parla nessuno perché nessuno sa cosa dire. Certo, in verità, non è facile dire qualcosa.

E’ stato fatto annunciare da Di Marzio del presumibile accordo con Fabio Paratici che, però, ancora non è stato completato. Ci sono ancora dei “particolari” da definire… siccome non c’è nulla di ufficiale dobbiamo stare alle voci di corridoio. Qualcuno ha tenuto a precisare che Paratici affiancherebbe Alessandro Ferrari (attuale direttore generale) e Roberto Goretti (ex direttore tecnico e neodirettore sportivo).

Credo che siano facezie. In un frangente così delicato non servono i ghirigori, questa società va commissariata. Ci vuole un plenipotenziario che, assumendone tutte le responsabilità, abbia l’autonomia di fare e disfare. Vanoli si o no? Il futuro calciomercato? Quali giocatori tenere o no? Questi sono temi fondamentali che devono essere affrontati da un esperto. La scelta della Proprietà deve essere chiara e priva di equivoci. La Proprietà ritiene Fabio Paratici la persona giusta? Non lo sappiamo ma se è stato scelto che gli si diano le chiavi dell’azienda, senza ma o se. Oppure si scelga un altro. Solo un vero colpo di spugna di questo genere può servire, altrimenti è tutto inutile.

Dicono: ma la Fiorentina con il Parma meritava di più… gli episodi di una partita sono importanti solo se sono gol, il resto è roba da bar, talk show o social. La squadra viola ha delle statistiche disarmanti. La peggiore è che prende sempre gol. Pioli prima e Vanoli hanno cercato di impostare un gioco ma entrambi non sono riusciti a sistemare la difesa e il modo di difendere. Il dibattito fra gli opinionisti (salvo qualche telecronista compiacente) s’incentra su cambiare o meno l’allenatore. Questa è una valutazione che spetta alla società, o meglio a chi da dentro dovrebbe conoscere il rapporto tra tecnico e giocatori e potrebbe intuire se il tecnico ha la lucidità per intraprendere i cambiamenti che servono, non a noi osservatori esterni.

Il prossimo calciomercato va programmato e sviluppato da chi abbia idee chiare in testa, sappia di che cosa si parla, altrimenti si rischia un altro “bagno di sangue”. Retrocedere sarebbe un disastro, ma andar giù senza neppure giocarsela fino all’ultimo minuto sarebbe imperdonabile. La retrocessione della Fiorentina ormai è quotata a livelli plebiscitari, servirebbe un miracolo. Visto che il Cielo ha certo argomenti più importanti di cui occuparsi, occorre rivolgersi a qualcuno più terra terra che però almeno conosca la differenza tra un pallone e una serqua di uova.