Guetta: “Tutti fermi, tutti muti, andiamo in B”

In Fiorentina non si cambia, non si parla, ci si avvia verso una retrocessione vergognosa
Domanda: la rosa di Cremonese, Sassuolo, Parma, Genoa, Lecce, Verona, Pisa, ci fermiamo qui, è superiore a quella della Fiorentina ultima in classifica? Dando per scontata la risposta, e tralasciando l’enorme differenza di monte ingaggi, non viene in mente a nessuno in America che siano state sbagliate le scelte di chi deve guidare dentro e fuori dal campo un’azienda che ha dimensioni economiche più che ragguardevoli e che ormai è sull’orlo del fallimento e anche un po’ più in là dell’orlo?

Invece qui niente, si continua con Vanoli, un disastro in tutti i sensi, verrebbe quasi da dire peggio di Pioli, si aspetta da una decina di giorni Paratici, sempre ammesso che arrivi e intanto si continua a gestire la Fiorentina senza decisioni davvero drastiche, dando la pessima impressione di non sapere assolutamente che cosa fare per provare almeno a dare segnali di vita che conducano ad una disperata rincorsa per lottare fino a maggio per non retrocedere. Leggi tutto il commento su firenzedintorni.it

