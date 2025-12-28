Guetta: “Tutti fermi, tutti muti, andiamo in B”

Domanda: la rosa di Cremonese, Sassuolo, Parma, Genoa, Lecce, Verona, Pisa, ci fermiamo qui, è superiore a quella della Fiorentina ultima in classifica? Dando per scontata la risposta, e tralasciando l’enorme differenza di monte ingaggi, non viene in mente a nessuno in America che siano state sbagliate le scelte di chi deve guidare dentro e fuori dal campo un’azienda che ha dimensioni economiche più che ragguardevoli e che ormai è sull’orlo del fallimento e anche un po’ più in là dell’orlo?