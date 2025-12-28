Domanda: la rosa di Cremonese, Sassuolo, Parma, Genoa, Lecce, Verona, Pisa, ci fermiamo qui, è superiore a quella della Fiorentina ultima in classifica? Dando per scontata la risposta, e tralasciando l’enorme differenza di monte ingaggi, non viene in mente a nessuno in America che siano state sbagliate le scelte di chi deve guidare dentro e fuori dal campo un’azienda che ha dimensioni economiche più che ragguardevoli e che ormai è sull’orlo del fallimento e anche un po’ più in là dell’orlo?
Guetta: "Tutti fermi, tutti muti, andiamo in B"
In Fiorentina non si cambia, non si parla, ci si avvia verso una retrocessione vergognosa
Invece qui niente, si continua con Vanoli, un disastro in tutti i sensi, verrebbe quasi da dire peggio di Pioli, si aspetta da una decina di giorni Paratici, sempre ammesso che arrivi e intanto si continua a gestire la Fiorentina senza decisioni davvero drastiche, dando la pessima impressione di non sapere assolutamente che cosa fare per provare almeno a dare segnali di vita che conducano ad una disperata rincorsa per lottare fino a maggio per non retrocedere. Leggi tutto il commento su firenzedintorni.it
