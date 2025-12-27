KEAN 4,5: lo spazio per fare male ce l'ha ma non ne approfitta. Tanti colpi di testa deboli, ma l'attaccante viola fatica anche solo a stoppare un pallone. Le uscite a vuoto di Kean iniziano a diventare troppe in questa stagione.
VIOLA NEWS partite pagelle viola Parma-Fiorentina, pagelle VN: Dodò imbambolato. Ma cos’è successo a Kean?
partite
Parma-Fiorentina, pagelle VN: Dodò imbambolato. Ma cos’è successo a Kean?
Le pagelle della sconfitta della Fiorentina a Parma
DODO 4,5: Soresen si inserisce in area e il brasiliano lo guarda senza marcarlo, gol del Parma. Imbambolato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA