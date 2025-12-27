La Fiorentina, almeno per ora, non cambia rotta. Paolo Vanoli resta saldo sulla panchina viola, mentre il club sceglie la linea dell’attesa in un momento delicatissimo della stagione. Nessuna decisione drastica nell’immediato: tutto viene rimandato all’arrivo di Fabio Paratici e all’inizio del nuovo anno, quando il quadro dirigenziale potrebbe finalmente chiarirsi e portare a valutazioni più profonde.
Vanoli non in discussione, ma Radio Bruno svela: "Con Paratici qualcosa può cambiare"
Vanoli non in discussione, ma Radio Bruno svela: “Con Paratici qualcosa può cambiare”
Le ultime sul futuro dell'allenatore della Fiorentina raccontate da Radio Bruno
Nel frattempo, il silenzio resta assordante. Prosegue infatti il silenzio stampa totale: non parlano i giocatori, non parla l’allenatore e non parla nemmeno la società. Secondo quanto riferito da Radio Bruno, al momento non ci sono indicazioni nemmeno su un eventuale ritiro punitivo.
Da parte del club, però, filtra un messaggio chiaro: Vanoli non è in discussione. La fiducia ufficiale nei confronti dell’allenatore resta intatta, almeno fino a quando non si entrerà nella nuova fase societaria che dovrebbe coincidere con l’arrivo di Paratici e con un possibile riassetto dell’area tecnica.
