Bucchioni: “Salvezza prima, poi via tutta la società. Fossi in Paratici non verrei”

Il duro commento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Redazione VN 27 dicembre - 15:53

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Parma, Enzo Bucchioni affonda il colpo con parole durissime che fotografano un clima ormai al limite della rottura. Il suo intervento è un atto d’accusa frontale alla società viola, indicata come il vero epicentro della crisi, più ancora delle difficoltà viste in campo.

"Il silenzio stampa lo devono fare allenatore e giocatori. Deve parlare la società", è il punto di partenza di Bucchioni, che indirizza subito il mirino sui vertici. "Deve parlare il peggior direttore generale della storia della Fiorentina, con quel sorrisino. Devono spiegare cosa hanno intenzione di fare". Per l’editorialista, una questione prima di tutto di dignità: "La faccia, per dignità, Ferrari dovrebbe metterla".

Non c’è spazio, secondo Bucchioni, per promesse o slogan ripetuti all’infinito. "Non voglio sentire le promesse vane fatte in queste settimane dai calciatori. Voglio sentire la società". E il nome chiamato in causa è inevitabilmente quello del presidente: "Voglio Commisso. Non riesce a parlare? Qualcuno parli per lui. Non si può andare via in silenzio come se non fosse successo niente".

Nel mirino finiscono anche le dinamiche interne allo spogliatoio e la gestione dei singoli. "Il povero Richardson ha pagato per un’intervista. Ma Kean invece è sceso in campo?", si chiede Bucchioni, allargando poi il discorso al valore simbolico della maglia: "La gente non merita questo. Oggi vedo la peggiore società della storia della Fiorentina".

Il tema della retrocessione viene evocato senza giri di parole. "Ferrari cosa aspetta a dimettersi? La Serie B?", domanda provocatoriamente, sottolineando come il rischio sia ormai concreto. E in questo scenario appare quasi paradossale l’ipotesi di un dirigente di alto profilo: "Mi meraviglio che Paratici possa accettare una situazione del genere. Lo ha detto anche Guerini". Il concetto è netto: "Paratici non può prendere ordini da questi dirigenti. Basta affetti, servono solo uomini di calcio. Fossi in lui, non verrei. Se viene, va ringraziato a prescindere".

Secondo Bucchioni, alla base di tutto c’è la totale assenza di leadership. "I giocatori devono avere stima dei propri dirigenti, altrimenti vanno per conto loro". E la fotografia dello stato attuale è impietosa: "Non c’è niente in questa squadra". Da qui anche una proposta drastica: "Io li manderei in ritiro anche l’ultimo dell’anno".

Il confronto con le avversarie peggiora ulteriormente il quadro: "Il Parma e il Pisa sono le peggiori del campionato", eppure la Fiorentina non riesce a reagire. "Qui l’allenatore non riesce neanche a chiamare il presidente".

Il finale è amaro e carico di rabbia, ma anche di amore per la città: "Questa società merita la Serie B, ma Firenze no". L’unica via d’uscita, secondo Bucchioni, è una sola: "Cercate di salvarvi e poi andate via. Non c’è altra strada".