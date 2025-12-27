Viola News
Circati sorpreso dopo la Fiorentina: “Oggi più ordinati del solito”

Le parole del difensore centrale australiano dei crociati
Redazione VN

Alessandro Circati analizza con lucidità la vittoria del Parma contro la Fiorentina e fotografa una prestazione che, almeno per un’ora, ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco. Il difensore gialloblù, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita:

"Secondo me per circa un’ora abbiamo disputato una buona partita, con una manovra più ordinata rispetto al solito. Non esiste una spiegazione unica: scendiamo sempre in campo con l’obiettivo di vincere. Mi preparo a gare come questa esattamente come a tutte le altre, senza farmi condizionare dall’importanza dell’evento. È chiaro che non stare bene fisicamente incide, quindi quando mi sento in forma lo comunico allo staff medico e do la mia disponibilità. Il momento più complicato è stato nel finale, quando ci siamo un po’ abbassati, non per scelta ma perché può succedere: nell’arco di novanta minuti è qualcosa di normale".

