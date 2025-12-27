Alessandro Circati analizza con lucidità la vittoria del Parma contro la Fiorentina e fotografa una prestazione che, almeno per un’ora, ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco. Il difensore gialloblù, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Circati sorpreso dopo la Fiorentina: “Oggi più ordinati del solito”
news viola
Circati sorpreso dopo la Fiorentina: “Oggi più ordinati del solito”
Le parole del difensore centrale australiano dei crociati
"Secondo me per circa un’ora abbiamo disputato una buona partita, con una manovra più ordinata rispetto al solito. Non esiste una spiegazione unica: scendiamo sempre in campo con l’obiettivo di vincere. Mi preparo a gare come questa esattamente come a tutte le altre, senza farmi condizionare dall’importanza dell’evento. È chiaro che non stare bene fisicamente incide, quindi quando mi sento in forma lo comunico allo staff medico e do la mia disponibilità. Il momento più complicato è stato nel finale, quando ci siamo un po’ abbassati, non per scelta ma perché può succedere: nell’arco di novanta minuti è qualcosa di normale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA