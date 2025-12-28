Dopo la sconfitta, la Fiorentina non ha preso decisioni drastiche: il silenzio stampa prosegue, i giocatori hanno avuto un giorno di riposo e non è previsto alcun ritiro supplementare. Gli allenamenti riprenderanno domani al Viola Park e Paolo Vanoli resterà alla guida tecnica fino alla sfida di domenica contro la Cremonese, senza cambi immediati. Il futuro, però, dipenderà dall’arrivo di Fabio Paratici come direttore dell’area tecnica.
Gazzetta: “Gli errori di Vanoli. Ieri ha preso una decisione incomprensibile”
Nonostante al Viola Park vengano sottolineate le responsabilità dei giocatori, la posizione di Vanoli non è solida. I risultati lo inchiodano, così come avevano fatto con Pioli: la media punti del subentrato resta 0,71, quella di Stefano 0,40.
A pesare sono anche le scelte discutibili e la gestione della squadra: per esempio, l’inserimento di Fortini all’intervallo, a dir poco incomprensibile. La Fiorentina continua a mostrare fragilità caratteriali, giocando con timore e afflosciandosi al primo episodio negativo, elemento che mette in dubbio la tenuta complessiva del gruppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
