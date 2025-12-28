Gazzetta: “Gli errori di Vanoli. Ieri ha preso una decisione incomprensibile”

Viola News
Dopo la sconfitta, la Fiorentina non ha preso decisioni drastiche: il silenzio stampa prosegue, i giocatori hanno avuto un giorno di riposo e non è previsto alcun ritiro supplementare. Gli allenamenti riprenderanno domani al Viola Park e Paolo Vanoli resterà alla guida tecnica fino alla sfida di domenica contro la Cremonese, senza cambi immediati. Il futuro, però, dipenderà dall’arrivo di Fabio Paratici come direttore dell’area tecnica.

Nonostante al Viola Park vengano sottolineate le responsabilità dei giocatori, la posizione di Vanoli non è solida. I risultati lo inchiodano, così come avevano fatto con Pioli: la media punti del subentrato resta 0,71, quella di Stefano 0,40.

A pesare sono anche le scelte discutibili e la gestione della squadra: per esempio, l’inserimento di Fortini all’intervallo, a dir poco  incomprensibile. La Fiorentina continua a mostrare fragilità caratteriali, giocando con timore e afflosciandosi al primo episodio negativo, elemento che mette in dubbio la tenuta complessiva del gruppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

