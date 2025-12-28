Gazzetta: “Gli errori di Vanoli. Ieri ha preso una decisione incomprensibile”

Dopo la sconfitta, la Fiorentina non ha preso decisioni drastiche: il silenzio stampa prosegue, i giocatori hanno avuto un giorno di riposo e non è previsto alcun ritiro supplementare. Gli allenamenti riprenderanno domani al Viola Park e Paolo Vanoli resterà alla guida tecnica fino alla sfida di domenica contro la Cremonese, senza cambi immediati. Il futuro, però, dipenderà dall’arrivo di Fabio Paratici come direttore dell’area tecnica.