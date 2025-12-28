Polverosi avvisa: “Cari viola, o vi svegliate o qui non si salva nessuno”

Alberto Polverosi ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Parma. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:
Era una partita che la Fiorentina doveva vincere per forza. E l’ha persa. Solo domani sera, dopo Roma-Genoa, sapremo quanti punti separano la squadra di Vanoli dalla salvezza. Per ora sono cinque e anche se restasse questa distanza, dopo 17 giornate con 9 punti servirebbe un’impresa storica per restare in Serie A. E come impresa ci viene in mente solo l’anno di Prandelli, quello del -19 (poi trasformato in -15) per Calciopoli a inizio campionato. C’erano Frey in porta, Ujfalusi, Gamberini e Dainelli in difesa, Mutu e Toni in attacco, e soprattutto in panchina il futuro ct. Da -15 alla zona-Uefa con la miglior difesa. Era più forte di quella attuale, molto più forte, ma soprattutto era una squadra vera, compatta, dura da piegare, con carattere, personalità, grinta, rabbia e gioco. Purtroppo per la Fiorentina di oggi il paragone può reggere solo per la classifica delle prime giornate, poi per Prandelli fu una splendida volata, per Vanoli è invece una terrificante discesa. Tutto questo però non permette di pensare alla resa definitiva. A Firenze aspettano l’arrivo di Paratici e soprattutto un ribaltone sul mercato. Ma quanti giocatori possono entrare e quanti possono uscire? Due, tre, quattro? La realtà è che la Fiorentina può salvarsi solo in un caso, che oggi sembra impossibile da realizzarsi: che diventi finalmente una squadra capace di percepire cosa sta rischiando. Il gol di Parma fa pensare il contrario, prendere una rete in quel modo, a difesa schierata, è terribile. Perso uno scontro diretto, adesso il calendario si fa ancora più duro e mette in fila Cremonese, Lazio, Milan e Bologna. Un anno fa, la Fiorentina si era contraddistinta per la capacità di battere le grandi, mentre perdeva con le piccole. La Fiorentina di oggi non fa differenza, ne prende da tutti. Cari viola, o vi svegliate o qui non si salva nessuno.
