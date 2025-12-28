Nicolussi Caviglia delude, CorSport: “Un club di Serie A ha chiesto informazioni”

A Fabio Paratici spetterà il compito di ripartire da zero, intervenendo sia sull’organico sia sulla filosofia della Fiorentina. Il suo ruolo sarà totale e decisionale: non sarà solo l’uomo mercato, ma collegherà società e squadra, indicando linee guida al Viola Park e organizzando le operazioni.
Corriere dello Sport
Dovrà valutare i giocatori, capire chi meriti di restare e chi invece debba partire, come nel caso di Richardson in trattativa col Nizza, o di Martinelli e Dzeko che hanno fatto intendere la volontà di cambiare aria. Anche l’atteggiamento sul campo peserà, come per Gudmundsson, sotto osservazione.
Per quanto riguarda il mercato, la Fiorentina dovrà probabilmente cedere per acquistare, salvo ricorrere a prestiti. Non ci sono vincoli federali che lo impediscano, ma il club deve fare i conti con un passivo registrato nella scorsa campagna acquisti. Alcune cessioni potrebbero generare introiti significativi: su tutti Comuzzo, ma anche Nicolussi Caviglia, seguito dal Cagliari, rappresenta una possibile opportunità di mercato come avevamo anticipato nei giorni scorsi
