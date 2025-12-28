C’è la data, CorSport: “Ecco quando arriva Fabio Paratici al Viola Park”

Il tempo stringe e la Fiorentina rischia di allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, rendendo sempre più urgente una svolta a livello societario e sportivo. La figura individuata per guidare questa ricostruzione è Fabio Paratici, che ha già dato il suo assenso alla Viola e punta a chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile. La data chiave potrebbe essere lunedì 5 gennaio, subito dopo Tottenham-Sunderland, probabile ultima partita londinese per il dirigente prima del passaggio a Firenze.