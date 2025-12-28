Il tempo stringe e la Fiorentina rischia di allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, rendendo sempre più urgente una svolta a livello societario e sportivo. La figura individuata per guidare questa ricostruzione è Fabio Paratici, che ha già dato il suo assenso alla Viola e punta a chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile. La data chiave potrebbe essere lunedì 5 gennaio, subito dopo Tottenham-Sunderland, probabile ultima partita londinese per il dirigente prima del passaggio a Firenze.
Corriere dello Sport
C’è la data, CorSport: “Ecco quando arriva Fabio Paratici al Viola Park”
In attesa dell’arrivo di Paratici, la società ha deciso di confermare Paolo Vanoli.Nonostante la sesta sconfitta in campionato da quando è alla guida della squadra, il tecnico varesino resta in panchina: un eventuale ko con l’Udinese avrebbe potuto compromettere definitivamente la sua posizione, mentre il passo falso di Parma gli ha comunque garantito un’ulteriore chance. Da questo momento, però, il margine di errore è praticamente nullo.
Tutta l’attenzione è ora rivolta alla novità societaria rappresentata dall’ingresso di Paratici, atteso in Toscana nella prima settimana di gennaio. Nonostante il contratto con il Tottenham in scadenza nel 2030, i tempi tecnici sembrano ormai definiti e il suo arrivo consentirebbe alla Fiorentina di programmare immediatamente il mercato invernale, passaggio cruciale per provare a invertire la rotta della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA