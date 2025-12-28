CorFio: “Perché l’attesa di Fabio Paratici sta salvando Paolo Vanoli”

I numeri di Paolo Vanoli riportati dal Corriere Fiorentino

Redazione VN 28 dicembre - 06:33

La Fiorentina vive una situazione critica: a due giornate dalla fine del girone d’andata ha collezionato più sconfitte (10) che punti (9), fotografia impietosa di una stagione nata male e mai raddrizzata. Paolo Vanoli non è riuscito a invertire il trend negativoche aveva portato i viola in zona retrocessione fin dalle prime giornate, mantenendo la squadra in una condizione di costante difficoltà.

Subentrato a Stefano Pioli dopo la sconfitta con il Lecce del 2 novembre, Vanoli ha migliorato solo marginalmente i numeri: 5 punti in 7 partite di campionato, una sola vittoria (contro l’Udinese) e risultati deludenti negli scontri diretti, con un solo punto contro Genoa, Verona e Parma. Anche in Conference League il bilancio è poco incoraggiante, con due sconfitte e una vittoria che hanno portato la Fiorentina a chiudere il girone al 15° posto.

Nonostante dati poco confortanti, la posizione di Vanoli non è al momento in discussione. La società ritiene che le responsabilità non siano solo dell’allenatore e attende l’arrivo di Fabio Paratici in dirigenza, figura destinata a incidere sulle scelte future. A pesare c’è anche il contratto oneroso di Pioli, mentre la sfida contro la Cremonese si profila come uno snodo decisivo, sia per la classifica sia per una panchina che resta comunque instabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.