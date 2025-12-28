Gazzetta: “Paratici chiederà a Pioli di tornare. Sennò opzioni Motta e Sousa”

Fabio Paratici si trova davanti a una scelta immediata e delicata per la panchina . Da un lato c’è l’opzione conservativa: confermare Vanoli oppure affidarsi a un traghettatore di esperienza, come Beppe Iachini , con l’obiettivo primario di raggiungere la salvezza e rimandare alla prossima stagione l’avvio di un nuovo progetto tecnico.

Dall’altro lato c’è una decisione più ambiziosa e radicale: puntare subito su un allenatore di alto profilo per costruire la Viola del futuro senza interrompere la corsa alla permanenza in categoria. Questa strada presenta però due ostacoli principali: il peso economico del contratto triennale già in essere con Pioli e la difficoltà di trovare un tecnico disposto ad assumersi la responsabilità di una classifica complicata.

Proprio per questo Paratici potrebbe iniziare sondando la disponibilità di Pioli, che in caso di rifiuto dovrebbe accettare una risoluzione per limitare le perdite del club. Tra le alternative emergono i nomi di Paulo Sousa, già alla guida della Fiorentina e con recente esperienza nella lotta salvezza, e Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus. La vera sfida, però, sarà individuare il profilo giusto e riuscire a convincerlo ad accettare la proposta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.