CorSport contro Vanoli: “Il gioco è inesistente e lui non ha dato nulla”

Il Corriere dello Sport critica Paolo Vanoli

Redazione VN 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 08:42)

Altro che continuità: la vittoria contro l’Udinese si è rivelata un episodio isolato, subito cancellato dalla resa di Parma. La Fiorentina ha alzato nuovamente bandiera bianca, confermando l’incapacità di cambiare un destino che sembra segnato. La squadra di Vanoli è apparsa molle, senza carattere né identità di gioco, mentre il Parma ha meritato i tre punti grazie a maggiore convinzione e voglia, salendo a quota 17. Per non parlare del gioco inesistente a cui niente ha dato Vanoli. Emblematica anche la protesta dei 3.500 tifosi viola al Tardini, prima calorosi nel sostegno e poi durissimi nella contestazione, ulteriore segnale di un malessere profondo.

La gara ha mostrato fin da subito tutti i limiti della Fiorentina: primo tempo lento, povero di ritmo e qualità, con il Parma pericoloso in ripartenza e i viola incapaci di creare reali occasioni. Il gol decisivo, arrivato a inizio ripresa, è stato una sintesi perfetta della stagione: errori di posizione, mancate chiusure e difesa fragile, con Sorensen che ha segnato al primo vero tiro nello specchio. Un episodio che ha fotografato in modo impietoso le carenze strutturali e mentali della squadra.

La reazione finale, con il passaggio a un assetto più offensivo, ha prodotto un assedio sterile. La Fiorentina ha avuto alcune occasioni per pareggiare, ma si è scontrata con un ottimo Corvi e con i propri limiti, soprattutto nell’errore clamoroso di Piccoli sotto porta. Il Parma ha resistito e festeggiato, mentre per i viola è arrivata l’ennesima notte amara. Ora il confronto è rimandato al Viola Park, con la sensazione che il tempo stia scadendo e che serva molto più di una semplice reazione episodica. Lo scrive il Corriere dello Sport.