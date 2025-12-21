Gazzetta: “Se non dovesse tornare Stefano Pioli, c’è l’opzione Beppe Iachini”

Fiorentina-Udinese, a rischiare il posto c'è Paolo Vanoli che da quando è a Firenze ha pareggiato contro Genoa e Juventus ma poi ha perso a Bergamo, a Reggio Emilia e in casa con il Verona. Tre sconfitte consecutive in A che hanno fatto sprofondare la classifica e l'umore. L'allenatore chiede unità di intenti, mentre sta pensando di passare pure alla difesa a quattro, con Dodo e Fortini sulla catena di destra e Parisi e Kouame a sinistra oppure l'esclusione dell'ivoriano con Ranieri a sinistra dei quattro e Parisi avanzato, anche se i moduli adesso non contano davvero perché servono soltanto consapevolezza, determinazione e soprattutto tre punti per tenere accesa una fiammella. In caso contrario, al via i nomi dei sostituiti che vanno da Stefano Pioli ancora sotto contratto a un altro ex, come Beppe lachini.