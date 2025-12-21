Fabio Paratici ha preso in considerazione l'offerta della Fiorentina. Il primo tema da affrontare sarà il futuro dell'allenatore e tra le opzioni ci sarebbe anche quello del ritorno di Pioli. Ecco quello che scrive la Gazzetta dello Sport:
Gazzetta: “Paratici e gli obiettivi sul mercato. Allenatore? Potrebbe tornare Pioli”
Paratici e il mercato della Fiorentina
Paratici sta valutando tutto questo: accettare una sfida complessa, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, in un club comunque in difficoltà? Se accettasse Firenze, questo è certo, dovrebbe lavorare su più fronti e l'allenatore sarebbe un grande tema. Paolo Vanoli è arrivato il 7 novembre e in un mese e mezzo ha vinto solo una partita, in Conference contro la Dinamo Kiev. Ci sono tre strade possibili. Richiamare Stefano Pioli, continuare con Vanoli o scegliere il quarto allenatore stagionale. Comunque sia, sarà inevitabile distribuire diversamente le responsabilità e dare forza a un gruppo che in campo pare perso. Il mercato di gennaio seguirebbe. Il budget probabilmente sarà limitato agli incassi da cessioni ma il lavoro da fare è molto, con priorità già individuate: l'arrivo di almeno un difensore, di un centrocampista, di un esterno con spirito offensivo. Paratici ci sta già pensando e deciderà a breve, magari quando per il mondo è notte. Sul mercato, spesso, funziona così.
